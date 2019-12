Das beeindruckt. Er beherrscht seinen Körper bis in die Augenlider. Eines zuckt im Rhythmus von Technobeats. Eine Kniescheibe vibriert zu treibenden Sounds. Doch der Ansatz des sich selbst entdeckenden Körpers kann so wenig durch die Spielzeit tragen, wie Moncktons Schultern seinen Kopf, der immer wieder herunterfallen will. Am Ende entgleitet das Stück deshalb in eine Slapstickshow, ergibt kein stimmiges Ganzes.