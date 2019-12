Coman versucht aufzustehen, muss aber gestützt werden. Sogar Spurs-Coach Jose Mourinho kommt, um den 23-Jährigen beste Genesungswünsche auszusprechen. Denn es sah gar nicht gut aus. Dazu kommt: Der Bayern-Star wurde schon zwei Mal am linken Fuß operiert. In einem Interview im französischen TV sagte er letztes Jahr: „Ich werde eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes Leben führen, ein anonymes Leben!“ Bleibt es bei der ersten Diagnose, so sollte Coman seine Karriere aber fortsetzen können.