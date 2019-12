Ein Sieg mit der Staffel, zwei zweite Plätze in der Verfolgung, dazu zwei Bronzemedaillen bei den Heimtitelkämpfen im Jahr 2017 - WM-Held Simon Eder war in Hochfilzen immer besonders motiviert. Und erfolgreich! Umso bitterer, dass er in dieser Woche krankheitsbedingt passen muss. „Ich bin nicht leistungsfit, es macht daher keinen Sinn“, erklärt der 36-Jährige. Grinsend fügt er an: „Für meine Verhältnisse bin ich aber positiv. Normalerweise liege ich deshalb in einer Ecke und bin meiner Familie lästig.“