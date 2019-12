Auf dem Parkplatz der Anlage soll der 67-jährige Spittaler am Mittwoch gegen 13.20 Uhr seine 55-jährige Ex-Freundin und ihren neuen 63-jährigen Freund sogar mit einem Messer bedroht haben. Der Mann und seine Ex leben noch dazu im gleichen Mehrparteienhaus in Spittal/Drau. Von den einschreitenden Polizeibeamten konnte jedoch kein Messer beim Tatverdächtigen vorgefunden werden. Auch ist der Mann zu den Vorwürfen nicht geständig. Gegen ihn wurden ein vorläufiges Waffenverbot und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Sollte es Zeugen zum Vorfall am Parkplatz geben, wird seitens der Polizeiinspektion Spittal/Drau um Kontaktaufnahme ersucht.