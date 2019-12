Land und Bund könnten die Budgetlücke füllen

Heißt : Genug Geld für die „Ländliche Entwicklung“ – also für Bergbauernförderung, Ausgleichszulagen und Co. „Bund und Land könnten die fehlenden vier Millionen Euro ausgleichen. Dann hätten wir wieder ein Budget in selber Höhe“, sagt Schwaiger. Auch Landwirtschaftkammer-Präsident Rupert Quehenberger kann dem Vorschlag etwas abgewinnen: „Der Weg geht in die richtige Richtung. Es kann nicht sein, dass unseren Bauern für die gleiche Leistung weniger Geld zusteht.“