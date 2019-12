Im Fall der tödlichen Hundebisse in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ausgeweitet. Gerichtet sind diese nun auch gegen „Verantwortliche des Bundesheers, die nicht konkret ausgeforscht sind“, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Anklagebehörde, am Mittwoch mit. Bisher wurde ein Heeresbediensteter als Verdächtiger geführt. Außerdem berichtete der Anwalt des Opfers in einer Aussendung von frühreren Vorfällen rund um einen der Diensthunde.