„Ich habe Angst davor, dass nichts passiert“

Auf dem Messegelände Ifema gibt es zudem auch eine Filiale der US-Schnellrestaurantkette Burger King, beim Catering gar Wasser vom bei Umweltschützern eher unbeliebten Konzern Nestle, und in einem der sieben Pavillons hat sie in der „Green Zone“ Stände von Energieunternehmen erblickt, „die gar nicht grün sind. Das sind Dinge, die einen zweifeln lassen, wofür das alles veranstaltet wird“. Die Erwartungen an die COP25 sind indes nicht sehr groß: „Ich hab Angst davor, dass nichts passiert und dass es dann Revolutionen gibt“, so Wrumnig weiter.