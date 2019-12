Am späten Dienstagabend wurde Carlo Ancelotti trotz des Einzugs in das Achtelfinale der Champions-League als Trainer beim SSC Napoli beurlaubt. Schon am Mittwoch galt der Italiener in der englischen Presse als heißer Kandidat auf den Trainersessel beim FC Arsenal, wo derzeit Freddie Ljungberg interimistisch am Werk ist. Aber auch Everton zeigt laut der „Daily Mail“ nach der Trennung von David Silva Interesse am Mister. Im Video oben sehen und hören Sie Ancelottis letzte Pressekonferenz als Napoli-Trainer.