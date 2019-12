Tatort war der Frauenbereich des Forensischen Zentrums, wo es immer wieder zu Übergriffen kommen soll, wie Insider berichten. Eine Schwachstelle der Anstalt, die auch Gegenstand von Anfragen an den Justizminister war und ist. Am 27. Juni lockte die Angeklagte ihr Opfer in einen Extraraum, wo bereits zwei Mittäterinnen – sie wurden am Bezirksgericht zu sechs bzw. acht Monaten Haft verurteilt – warteten. Die Tür wurde versperrt, die 19-Jährige schnitt der Frau das T-Shirt herunter, bedrohte sie und fügte ihr mit einem Buttermesser Schnittwunden am Rücken zu. Hintergrund der Tat dürften Streitereien unter den Insassinnen der Justizanstalt und sexuelle Motive gewesen sein.