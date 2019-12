Wer in aller Welt ruft mich denn aus Ruanda an? Diese Frage dürften sich in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Tiroler gestellt haben. So viel steht fest: um Bekannte handelte es sich nicht. Vielmehr stecken in solchen Fällen skrupellose Betrüger dahinter, die auf Abzocktour sind und das große Geld wittern. Ruanda ist übrigens nur ein Beispiel von vielen. Der Trick ist gefinkelt - treffen kann es jeden. Erhöhte Vorsicht ist jedenfalls geboten!