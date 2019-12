Genießen Sie diese Besonderheit bei einem gemütlichen Prosecco-Brunch in Tirols höchstem Kaffeehaus auf 3440 Metern. So gestärkt geht es dann die 55 Stufen hinauf zur Aussichtsplattform. Der Ausblick lässt sich kaum in Worte fassen: Bei klarer Sicht kann man hier den Blick über 150 Kilometer weit schweifen lassen. Gipfel reiht sich an Gipfel - der 360°-Panoramablick ist unbeschreiblich.