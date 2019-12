Daniela Iraschko-Stolz gehört doch dem ÖSV-Aufgebot für den Damen-Weltcup im Skispringen am Samstag in Klingenthal an. Die Wahl-Tirolerin hatte nach ihrem schwachen Abschneiden beim Auftakt erklärt, sie wolle diesen Bewerb auslassen und mit ihrem Wunschtrainer arbeiten. Wegen öffentlich geäußerter Kritik gab es laut ÖSV Konsequenzen, die Ex-Weltmeisterin tritt aber im Osten Deutschlands an.