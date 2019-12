Keine Großinsolvenzen

Erfreulich sei, dass in diesem Jahr die Großinsolvenzen ausgeblieben sind. In keinem Verfahren gab es Verbindlichkeiten über einer Grenze von zehn Millionen Euro. Spitzenreiter ist die Capital & IMMOBILIEN INVEST GmbH in Wörgl. Sie hat Verbindlichkeiten in Höhe von 8,8 Millionen.