Eine Kuh ist am Mittwoch in Tirol von Beamten der Spezialeinheit Cobra erschossen worden. Das Tier war am Weg zum Schlachter entkommen und auf Bahngleise gelaufen. Die Cobra war zufällig in der Nähe. Weil sich das Tier aggressiv verhalten habe, wurde es vor Ort getötet. Dafür waren nicht weniger als sieben Schüsse nötig.