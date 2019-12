„Sehr anstrengend und sehr kalt!“ So war der Tenor der Bundesheer-Pioniere, die am Mittwoch ihren Assistenzeinsatz im Bezirk Murau beendet haben. Unwetter sorgten dafür, dass die Gemeinde Stadl-Predlitz zum Katastrophengebiet erklärt wurde. Schwere Schäden gab es auch an der Murtalbahn, dort dauern die Arbeiten noch an.