„Die Forderung nach Umwelt- und Klimaschutz ist laut, daher muss alles drangesetzt werden, jegliche Verschmutzung der Natur zu vermeiden“, betont Landesrat Max Hiegelsberger. Die „Knallerei“ in der Silversternacht stehe dazu in komplettem Widerspruch. Jährlich geben wir Österreicher zehn Millionen Euro für Feuerwerke aus. Die abgeschossenen Raketen werden oftmals in der Natur zurückgelassen, bleiben auf Wiesen, Weiden und Feldern liegen. „Eine große Gefahr für Tiere“, warnt Hiegelsberger.