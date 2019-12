„Bei einer Umstellung findet man schnell einmal etwas, das nicht passt, wie zum Beispiel, wenn eine Haltestelle weg kommt. Im öffentlichen Verkehr kann man es nie jedem Recht machen“, so präsentierte Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner das neue Verkehrskonzept für Oberösterreich, auch mit Blick auf das Auflösen der Haltestelle in Mitterweißenbach. Der Regionalbusverkehr in Linz-Südwest, Steyr/Ennstal, Oberes Mühlviertel-Hansbergland und der Citybus Ried/I. wird neu aufgestellt.