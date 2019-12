Rettung von Urwäldern in Zentralamerika als bedeutendste Projekte

„Mit unserem SOLTRAIN haben wir in Namibia und Südafrika den Anfang gemacht. Bis 2030 wollen wir aber den Menschen auf der ganzen Welt leistbare und saubere Energie schenken“, so ADA-Chef Martin Leodolter. So geschehen auf Vanuatu, wo jährlich fast eine Million Euro in die Elektrifizierung fließt. Besonders lacht Patek aber das Herz in Äthiopien: Denn sie ist gelernte Forstwirtin und dort werden Millionen nur dort vorkommender Wacholdersamen zur Aufforstung gesammelt. Die vielleicht dringendsten Projekte: Mit den Indigenen werden die letzten Urwälder in Panama und Guatemala gerettet.