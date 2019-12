Die Konsumentenschützer haben in Linz, Wels und Steyr sowie im Bezirk Linz-Land insgesamt 76 Verkaufsstände überprüft. Die Vorgabe war eine Nordmanntanne in Premium-Qualität, zugespitzt und im Netz eingepackt. Ein Meterbäumchen kostet zwischen 11 und 23 Euro, für eine 1,70 Meter große Tanne muss man zwischen 18,99 Euro und 39,10 Euro bezahlen. „Erfreulicherweise haben viele Händler auf eine Preiserhöhung verzichtet“, so Ulrike Weiß vom Konsumentenschutz: „Konkret haben 67 Prozent den alten Preis beibehalten, 26 Prozent wurden teurer und sieben Prozent billiger.“