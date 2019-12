Alarm in der NMS 2 in Ried im Innkreis in Oberösterreich: Mitten im Unterricht fiel einem 13-Jährigen eine Schusswaffe aus der Schultasche. Später stellte sich heraus, dass es „nur“ eine Softgun-Pistole war. Der pakistanischstämmige Schüler leugnet, dass diese ihm gehört.