Die französische Regierung will eine Mindestpension von 1000 Euro einführen und das gesetzliche Pensionsalter bei 62 Jahren belassen. Es müssen jedoch alle, die vor dem Alter von 64 in Pension gehen wollen, künftig mit Abschlägen rechnen, sagte Premierminister Edouard Philippe am Mittwoch bei der Vorstellung der Details der umstrittenen Reform, die seit Tagen in ganz Frankreich für heftige Proteste sorgt. Als Entgegenkommen soll es nun lange Übergangsfristen geben. Der Premier sprach von einer „sehr schrittweisen“ Einführung. Für die Gewerkschaften ist das aber keineswegs ausreichend.