Wiener Fleischer begeistert Hunde mit Restknochen

Unter dem Motto „Aus Liebe zur Umwelt“ betreibt der Metzger MeatBey auf der Klosterneuburgerstraße 69 im 20. Wiener Gemeindebezirk eine Kampagne, mit deren Hilfe auf die Problematik der Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht werden soll. Der Fleischer wirft die übrigen Knochen nämlich nicht einfach in den Müll. Jeder verwertbare tierische Knochenteil wird vor der Entsorgung verschont und per Kilo für einen Unkostenbeitrag von lediglich einem Euro an umweltbewusste Bürger weitergegeben.