Vorbereitungen sind voll im Laufen

Der Countdown bis zum Fest des Jahres läuft. Immer früher läuten Lebkuchen, Schoko-Nikoläuse und Co. in den Supermarktregalen die Vorweihnachtszeit ein. Spontan gefragt, verbinden Österreicher Weihnachten vor allem mit Zeit für die Familie, Keksen, Geschenken, Freude und Zufriedenheit. Doch sind viele Menschen in dieser Zeit von der Hektik genervt. „Inzwischen sind die körperlichen und psychischen Belastungen durch Stress gut belegt“, erklärt Apotheker Mag. Marcel Mathà aus Wien. Der Körper reagiert auf diese Reizüberflutung mit vermehrter Ausschüttung von Stresshormonen. Als Alarmsignale folgen zum Beispiel erhöhter Blutdruck, schnellere Atmung oder körperliche Unruhe. Laut einer britischen Umfrage investieren Frauen 11 ganze Tage Arbeit in die Vorbereitung des Weihnachtsfestes. Dazu kommt der emotionale Stress. Der Wunsch nach einem perfekten Fest und der Gedanke an die Verwandtschaftsbesuche in den Feiertagen belasten häufig schon Wochen vorher.