Ein Kind soll seine Zähne aber erst dann alleine säubern, wenn es seinen Vor- und Familiennamen in Schreibschrift schreiben kann, also mit etwa acht Jahren. Bis dahin muss ein Elternteil die Pflege übernehmen. Der Sprössling darf vor- oder nachputzen, die eigentliche Reinigung obliegt aber Erwachsenen. Weiters rät Dr. Busenlechner: „Zwei Mal täglich Zähneputzen, mindestens zwei Minuten und abends sehr gründlich mit fluoridhaltiger Paste. Im Kindergartenalter nur eine erbsengroße Portion auf die Bürste drücken! Schon als Kind einmal am Tag nach dem Putzen Zahnseide oder Flossette verwenden.“ Hier helfen die Eltern ebenfalls mit.