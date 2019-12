Sein Fall sorgt derzeit österreichweit für Schlagzeilen: Der 22-jährige Afghane Ziaulrahman Zaland, der in einem Kloster in Haindorf im Bezirk Krems verhaftet wurde, hätte in der Nacht auf Dienstag nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. In letzter Sekunde wurde dann interveniert. Das Ergebnis: „Zia“, wie ihn alle seine Freund nennen, bleibt - zumindest vorerst. Wie die „Krone“ erfuhr, blieb auch einem weiteren Afghanen am selben Abend die Abschiebung erspart.