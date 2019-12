Die Welt ist wohl bald um einen Staat reicher: Die Pazifikinsel Bougainville hat sich in einer Volksabstimmung für die Unabhängigkeit entschieden. 98 Prozent von mehr als 180.000 wahlberechtigten Bürgern votierten für die Trennung von Papua-Neuguinea, wie die Wahlkommission am Mittwoch in der Hauptstadt Buka mitteilte.