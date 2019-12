Promis rufen zur veganen Ernährung auf

„Klimakrise bedroht unseren gesamten Planeten“

„Die Klimakrise bedroht unseren gesamten Planeten und wir brauchen globale Maßnahmen, um sie zu bekämpfen. 350.000 Menschen, die im Januar auf Tierprodukte verzichten, haben eine enorme Schlagkraft. Wir alle können in nur einem Monat gemeinschaftlich zehntausende Tonnen Co2- Emissionen einsparen sowie mehr als eine Million Tiere vor einem traurigen Schicksal bewahren. Man kann sich kostenfrei auf Veganuary.de eintragen und bekommt einen Monat lang Hilfestellungen und Tipps. So einfach war es noch nie, den eigenen Fußabdruck zu verringern und Tierleid zu vermeiden“, so Ria Rehberg, Geschäftsführerin von Veganuary.