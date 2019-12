Eigenständige Position neben Gemahl

Solche Bilder sind kein Zufall. Wann immer die 49-jährige First Lady in der Öffentlichkeit auftritt, bedenkt sie die Wirkung jedes ihrer Schritte. Auch wenn sie wenig kommuniziert und somit wenig von sich preisgibt, so hat sie doch eine eigenständige Position neben ihrem amtierenden Gemahl inne. Zu diesem Schluss kommt zumindest Kate Bennett (45), Reporterin des Fernsehsenders CNN, die soeben eine - nicht autorisierte - Biografie über Melania Trump auf den Markt gebracht hat. In dem Werk „Free, Melania“ hegt die Journalistin durchaus Sympathien für das ehemalige Model aus Slowenien.