Zu Beginn des Winters rückt wieder die Situation der Obdachlosen in den Blickpunkt, und auch über ein mögliches Bettelverbot wurde zuletzt heftig diskutiert. Der Präsdient der Caritas, Michael Landau, spricht im Talk mit Moderator Gerhard Koller darüber, wie es den rund 21.000 wohnungslosen Menschen in Österreich nun geht, wie die Caritas auch diesen Winter wieder hilft und was er von organisiertem Betteln hält. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.