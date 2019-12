In Italien ist am Mittwoch ein vor 22 Jahren aus der Galerie Ricci Oddi in Piacenza gestohlenes Gemälde von Gustav Klimt wieder aufgetaucht. Das „Bildnis einer Frau“ galt als eines der meistgesuchten Gemälde der Welt und wurde beim Efeuschneiden im Garten der Galerie in einem Verlies entdeckt. Hinter einer zugewachsenen Wand kam eine Tür zum Vorschein, die in einen kleinen Raum führte. Dort lag das Bild - noch mit Stempel und Siegel versehen und in einem guten Zustand - in einem Sack.