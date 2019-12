Bizarrer Einfall im Trump-Team: Nachdem die Demokraten den US-Präsidenten im Rahmen eines Amtsenthebungsverfahrens anklagen wollen, hat sein Wahlkampfteam auf Twitter ein Video veröffentlicht (siehe oben), in dem Trumps Kopf kurzerhand auf den Körper des Marvel-Superschurken Thanos montiert wurde und er mit einem Lächeln im Gesicht seine Feinde wegschnippt. Ob ein Vergleich ausgerechnet mit jenem Wesen, das in den „Avengers“-Filmen die Hälfte allen Lebens des Universums auslöscht - und am Ende doch verliert -, eine gute Idee war, scheint auch aufgrund der Reaktionen mehr als fraglich ...