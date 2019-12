Hoyte, von Beruf Produktdesigner, hat in den letzten Jahren neben seinen Weihnachtsbildern Dutzende andere Kunstwerke auf Stadtpläne geradelt. Wie er zu seinen Routen kommt, erklärt er so: „Ich verbringe einfach viel Zeit damit, mir Landkarten anzusehen und zu hoffen, dass mir Dinge auffallen. Ich schaue mir die Karten an, bis ich etwas sehe, zum Beispiel etwas, was wie eine Nase aussieht, und dann frage ich mich, wo ich in der Nähe die Ohren dazu finden kann.“