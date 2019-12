In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Jedes halbe Jahr übernimmt ein anderer Mitgliedsstaat die EU-Ratspräsidentschaft. Österreich war erstmals 1998 an der Reihe. Sechs Monate lang waren der damalige Bundeskanzler Viktor Klima und Außenminister Wolfgang Schüssel die führenden Gesichter der Europäischen Union. Klima präsentierte offizielle EU-Beschlüsse, Schüssel nahm für die EU zu außenpolitischen Fragen Stellung. Am 11. und 12. Dezember 1998 kamen die Staats- und Regierungschefs der damals erst 15 EU-Mitgliedsstaaten in der Wiener Hofburg zusammen und debattierten zwei Tage lang über zentrale Fragen der Union, wie die Staatenerweiterung, die Beschäftigungspolitik und die Finanzreform.