Schwere Lungenentzündung durch Bakterien

„Das Einatmen von legionellenbelasteten Wassertröpfchen, etwa beim Duschen, kann zu schweren Lungenentzündungen führen. Erste Anzeichen für eine Erkrankung sind wie bei einer Grippe aufkommender Husten und Fieber. Bei rechtzeitiger Erkennung per Lungenröntgen oder auch Blut- oder Harntest mit Antibiotika gut behandelbar“, erklärt der Lungen-Primar am Kepler Uni-Klinikum, Bernd Lamprecht. Die stäbchenförmigen Bakterien sind lange bekannt, aber erst 1976 wurden sie als Ursache einer Epidemie nachgewiesen, als bei einem Treffen in einem Hotel in Philadelphia rund 200 Legionäre (Veteranen) erkrankten – daher der Name.