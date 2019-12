Die kolumbianische Regierung hat verärgert auf eine Werbung der US-Einzelhandelskette Walmart reagiert, in der ein Weihnachtsmann offensichtlich Kokain schnupft. Die Anzeige für einen Pulli zeigt den aufgeputschten Weihnachtsmann mit einem Strohhalm in der Hand vor drei auf einem Tisch ausgebreiteten weißen Linien. Darunter steht der Spruch „Let it snow“ (Lass es schneien).