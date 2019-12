Zwei Tage vor den britischen Parlamentswahlen sind in der Werbedatenbank von Facebook plötzlich politische Anzeigen nicht mehr auffindbar. „Wir sind uns bewusst, dass es Probleme beim Zugriff auf die Anzeigen in der Bibliothek gibt und wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben“, sagte ein Facebook-Sprecher in einer Erklärung.