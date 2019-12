„Bestrafung ohne Beweise und Bestrafung trotz garantierter Unschuld, dies werden die neuen Standards für Sanktionen im Sport“, schimpfte Stanislaw Posdnjakow, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands. Er und Sportminister Pawel Kolobkow kündigten an, Russland bei den Sommerspielen 2020 in Tokio unter der Nationalfahne an den Start zu bringen. „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, alles, was notwendig ist, was zur Lösung der Kontroverse beiträgt“, sagte Kolobkow. Heftige Kritik am Verhalten der Sportbehörden übte die dreifache russische Hochsprung-Weltmeisterin Maria Lasizkene, die trotz der Sanktionen ihre Olympia-Teilnahme in Tokio anstrebt. „Ich habe den Geschichten nicht geglaubt, dass alles gut wird. Was passiert ist, ist eine Schande“, schrieb sie in einem offenen Brief auf Instagram an die Verantwortlichen des Sportministeriums und des russischen NOK. „Es ist nicht der Westen, der Russland angreift. Ihr selbst habt uns Athleten verraten.“