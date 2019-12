Eltern sagen als Zeugen aus

Sie werden am Mittwoch voraussichtlich als Zeugen aussagen - und werden mit einem „mulmigen Gefühl“ in den Verhandlungssaal 427 gehen. „Gewissenlos und selbstüberschätzend haben die Ärzte unser Kind in größte Gefahr gebracht, dafür werden sie jetzt ihr Gesicht zeigen müssen.“ Seit dem folgenschweren Bagatell-Eingriff am 16. April, der Davids Tod elf Tage später besiegelt hat, haben die Eltern die zwei Ärzte nicht mehr gesehen.