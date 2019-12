Das SYL-Hotel in der somalischen Hauptstadt liegt in der Nähe des Präsidentenpalasts und ist beliebt bei Politikern. Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte die Tat über den Radiosender Al-Andalus für sich. Auch Regierungssprecher Ismail Mukhtar Omar sprach am Abend von fünf Toten.