Kindesmissbrauch und Blutschande

Am Ende der mehrstündigen Verhandlung, die beinahe zur Gänze unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurde der Angeklagte vom Schöffensenat wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Blutschande schuldig gesprochen worden. Der Senat sah es als erwiesen an, dass der Mann die zwei Töchter jahrelang vergewaltigt hat. Außerdem hat er an sie rund 35.000 Euro zu bezahlen.