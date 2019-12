Einmal geht’s noch: Zum letzten Mal in diesem historischen Ibizajahr kommen heute die Nationalratsabgeordneten im Parlament zusammen - und die Sitzung birgt schon im Vorfeld einiges an Brisanz. Das liegt vor allem am jüngst aufgeflammten Streit um das laut WHO „wahrscheinlich krebserregende“ Spritzmittel Glyphosat: Nachdem die Regierung dieses aufgrund eines Formalfehlers doch nicht verbieten will, versucht die SPÖ einen neuen Anlauf.