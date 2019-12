Budget beschlossen

Bei der Gemeinderatssitzung am Montag wurde auch das Budget in der Höhe von 36 Millionen Euro beschlossen, das ein knapp positives Ergebnis hat (76.500 Euro). Darin enthalten sind auch Investitionen von 5,5 Millionen Euro, die in die Weiterführung des Hauptplatzumbaues und der Sanierung und Neugestaltung der Schulen fließen wird. Vorgesehen sind auch 70.000 Euro für ein Bürgerbudget, davon sollen 20.000 Euro für das Projekt „Dein Knittelfeld - Jugendbudget 2020“ zur Verfügung stehen.