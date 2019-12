Aufstieg in Level 2

Kenner der Serie wissen allerdings, dass das Spiel sich weder von Steinen noch von Bowlingkugeln aufhalten lässt, also verwundert seine Rückkehr nicht wirklich. Um den Zeitgeist zu treffen, dreht sich der neue Film zu Beginn um das Älterwerden der vier Freunde. Spencer lebt mittlerweile in New York und fühlt sich abgeschottet vom Rest seines „Teams“ - und wie das so ist, wenn man jung ist und dumme Entscheidungen trifft, beginnt er die Konsole zu reparieren, und wird prompt wieder zurück ins Spiel gezogen.