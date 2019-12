Dornauer, der auch Jagdleiter in seiner Heimatgemeinde Sellrain ist, hatte sein Jagdgewehr in seinem Porsche am Flughafen Innsbruck gelagert - unbeaufsichtigt und bei offenem Fenster. Eine Polizeistreife wurde darauf aufmerksam, beschlagnahmte die Waffe, die laut Polizeibericht sogar geladen war - was Dornauer aber bestreitet.