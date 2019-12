„Das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs ist die Schiene. Wir als Land investieren in den kommenden zehn Jahren kräftig in den neuen Vertrag und damit in ein besseres Angebot auf allen Strecken“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Der Vertrag zwischen dem Land, dem Verkehrsverbund, der Schieneninfrastruktur-Gesellschaft und den ÖBB konnte jetzt nach zahlreichen Verhandlungsrunden finalisiert werden. Pendler sollen Verbesserungen sofort spüren. Taktverdichtungen auf der Strecke der Mattigtalbahn oder bei den S-Bahnen von Straßwalchen und Golling werden daher schon ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 15. Dezember, gültig sein.