Dramatischer Fall in Wien

Vehement bestreitet auch jener Tatverdächtige, der seinen drei Monate alten Sohn in Wien misshandelt haben soll, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der Säugling befindet sich nach der Notoperation am Donnerstag weiterhin im künstlichen Tiefschlaf. Sein Zustand wurde als stabil kritisch bezeichnet, so eine Sprecherin des Krankenanstaltenverbundes.