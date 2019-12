Warum hängt man sich also so eine gewöhnliche Gurke in den Baum? Vielleicht gerade deswegen, weil sie so durchschnittlich und alltäglich ist. Weihnachten ist ja auch keine Geschichte von Prunk und Pracht. Gott wird Mensch – nicht in einem Palast, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern in einem schäbigen Stall. Gott war sich für das Alltägliche, selbst für das Unterdurchschnittliche nicht zu schade. Dort wo keiner von uns gerne sein will, dort ist er hingekommen. Und das gilt auch für mich. Gott nimmt sich meines gewöhnlichen Lebens an, gerade dort, wo ich es am liebsten ablehnen würde. Er kommt: In die Traurigkeit. In die Einsamkeit. In die Selbstzweifel, die Versagens- und Zukunftsängste. In meinen ganz normalen Alltagswahnsinn eben. Gott ist da! Mitten in meinem manchmal richtig vergurkten Leben.