Traunseestädter bleiben den Milchpackerln treu

Längst beschäftigt die Lebensmittelhersteller aber nicht mehr nur das Aussehen der Verpackungen, auch die „inneren Werte“ werden immer wichtiger. Nachdem in den letzten Jahren die Haltbarkeit der Produkte ganz im Mittelpunkt der Entwicklungen stand, dreht sich nun alles darum, die Recyclingfähigkeit der Materialien zu erhöhen. Während die Berglandmilch Milch bald auch in Mehrweg-Glasflaschen abfüllt, bleiben die Traunseestädter den Packerln treu. „Der beschichtete Karton ist vom Ökologischen her die beste Verpackung“, sagt Waidacher.