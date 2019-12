Es ist das Spiel des Jahres, Red Bull Salzburg gegen FC Liverpool - und wenn Österreichs Meister gegen den Titelverteidiger in der Champions League antritt, dann verdient das auch die Choreo des Jahres! 29.520 zumeist den „Bullen“ zugetane Fans sorgten gleich zum Auftakt für eine Stimmung, wie es sie in rot-weiß-roten Landen noch selten gab. Mittels Spruchbändern machten sie zudem klar: „We are not Barca or Real - but we are ready for our fucking dreams. Des is Soizburg!“