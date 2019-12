„Ich nehme diese Entscheidung so zur Kenntnis. Ein sorgsamer Umgang mit Waffen ist wichtig. Wenn diese offenkundig generalpräventive, vorläufig besonders strenge Maßnahme eine Bewusstseinsbildung bei allen JagdkollegInnen bewirkt, dann ist dies positiv zu werten. Weitere Schritte in jedwede Richtung werde ich mir nun in Ruhe überlegen“, schreibt Dornauer auf seiner Facebook-Seite.